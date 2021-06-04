Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
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Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak ve isteyerek yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak ve isteyerek yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi.

Operasyonda eski zabıt katibi M.S.B. ile ihraç öğretmenler B.Y, C.K, H.A, M.Ö, S.T, İ.K, M.A, A.İ.A. ve H.B. yakalandı. Hükümlüler işlemin ardından cezaevine nakledildi.

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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