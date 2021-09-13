Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Hakkında çeşitli yıllardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Denizli'de haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Haberler
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