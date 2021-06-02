Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.H'nin (24) Pamukkale ilçesinde olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Ayrıca operasyonda çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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