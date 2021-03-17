Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.D'nin (39) bir evde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan eski vergi müfettişi K.D, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek