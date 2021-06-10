Denizli'de hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı
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Denizli'de hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Denizli'de hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2013 yılında "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.A'nın (25) yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün Honaz'da bir evde gizlendiği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'yı saklandığı evde gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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