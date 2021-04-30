Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
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Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz.

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz" dedi.

Hak-İş Sendikası Denizli Şubesi'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Kısıtlama nedeniyle belirli sayıda katılımcıyla düzenlenen açıklamada, Hak-İş Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez konuşma yaptı. Söylemez, Hak-İş olarak koronavirüs salgınının en kısa zamanda atlatılmasını temenni ettiklerini söyledi. 1 Mayıs'ta temsili olarak alanda olduklarını belirten Söylemez, "Biz 83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimizle birlikte Türkiye'yiz, diyoruz. Hepimizin temel haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet, demokrasinin tesis edilmesini ve insan haklarının geliştirilmesini istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız" dedi.

Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu Türkiye'nin kıvancını yaşadıklarını dile getiren Söylemez, "Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz. Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz" diye konuştu.Hak-İş olarak emekçilerle birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Söylemez, "Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Emekçiler, yine coşacak, güzel günler gelecek. Hak-İş olarak bugün emek barış, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun" diye konuştu.

Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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