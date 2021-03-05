Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Mart 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak, marketler açık mı?

Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu 1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? sorusu ve 1 Mart Kabine Toplantısı kararlarına dair detayları sizler için derledik.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarda sokağa çıkma kısıtlaması da yer aldı. Kasım ayından itibaren getirilen kısıtlamalar sonrası gözler 1 Mart'a odaklanmıştı. 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla yapılan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağına dair yeni alınan kararlar paylaşıldı. Peki, Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında esneklik kararı alındı. Kabine toplantısı ardından alınan kararla göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı devam edecek ancak bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı.

Mart ayı normalleşme takviminin 1 Mart tarihli kabine toplantısının ardından belli oldu. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." dedi. Erdoğan ayrıca, "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır." ifadelerini de kullandı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen "yerinde karar" döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık etti. Beştepe'de saat 15:55'te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yaptı. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yasakları ile ilgili şunları söyledi.

Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

DENİZLİ'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Düşük ve orta riskli illerde alınan kararlar kapsamında bu bölgelerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLERDE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl) Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.