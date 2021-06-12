Hafriyat kamyonunun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hafriyat kamyonunun altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akçeşme Mahallesi Şehit M. Koçanoğlu Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen Şahin B'nin (51) kullandığı 20 GE 301 plakalı hafriyat kamyonu ile Fahri Doğan (66) idaresindeki elektrikli bisiklet, yeşil ışığın yanmasının ardından diğer araçlarla birlikte hareket etti.

Elektrikli bisiklet sürücüsü, trafik ışığını geçtikten sonra Menderes Bulvarı'na doğru dönmek için manevra yapan kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Doğan'ın öldüğü belirlendi. Doğan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek