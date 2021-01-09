Hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
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Hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

09.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:16

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu suda kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu, diğerinin cep telefonuna ulaşıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu suda kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu, diğerinin cep telefonuna ulaşıldı.

Yusuf Konar'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, gece saatlerinde Alaattin Mahallesi'ndeki Alaattin Göleti'ne düştü.

Araçtaki Fatih Karagün, Ersin Karakaya ve Ali Kılıç (18) sudan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Yusuf Konar (22) ve Mehmet Erkan'ın (22) sudan çıkamadığının belirtilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Dalgıç ekiplerince ulaşılan hafif ticari araçta kayıp kişilerin bulunmadığı belirlendi.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışma sonucu Mehmet Erkan'ın cesedi araç yakınlarında bulundu.

Yusuf Konar'ın bulunması için devam eden çalışma sırasında bu kişiye ait olduğu belirtilen cep telefonuna ulaşıldı.

Sudan yüzerek çıkan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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