Denizli'de hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
20.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:02
Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İnan Yunus idaresindeki 35 KH 4134 plakalı hafif ticari araç, Denizli-Uşak kara yolu Demokrasi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü İnan Yunus ile araçta bulunan Orhan Yunus, Nilgün Yunus, Nilüfer Yunus ve Mehmet Emin Yunus yaralandı.
Yaralılar, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA