Denizli'de hafif hava aracı hangarında yangın

Denizli'de gyrocopter (hafif hava aracı) hangarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Denizli'de gyrocopter (hafif hava aracı) hangarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki özel bir uçuş şirketine ait gyrocopter hangarında yangın çıktı. Hafif hava aracı olarak bilinen ve iki kişi taşıyabilen gyrocopter hangarından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 3 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında bir gyrocopter tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2'si ise zarar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın itfaiyenin zamanında ve hızlı müdahalesi ise büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA