Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli'de güvenlik güçleri yurttaki öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Güvenlik Güçleri KADES uygulamasının tanıtımını yaparak cep telefonlarına nasıl yükleneceği, nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verdi.

İçişleri Bakanlığı geliştirilen ve kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransı amaçlayan KADES uygulaması hakkında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği emrinde görevli kadın astsubaylar, şiddet önleme ve izleme merkezi müdürlüğü ve emniyet birimlerince müşterek olarak yurttaki öğrencilere KADES uygulamasının tanıtımını yaparak cep telefonlarına nasıl yükleneceği, nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere ayrıca, yaşayacakları en ufak bir olumsuzlukta bile uygulama ile güvenlik güçlerinin anında müdahale edebildiği anlatılarak öğrencilere bilgilendirme amaçlı KADES broşürü dağıtıldı. Fatma H. Hepekbiç

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