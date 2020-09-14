Denizli'de güneş enerjisinden yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor
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Denizli'de güneş enerjisinden yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan, kenteki güneş enerjisi santrali yatırımlarıyla yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Denizli'de güneş enerjisinden yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor
14.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:40

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan, kenteki güneş enerjisi santrali yatırımlarıyla yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Osman Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) ilk aşamasını 2017'de, ikinci aşamasını da 2018'de tamamlayarak hizmete aldıklarını hatırlatan Zolan, şunları kaydetti:

"2017 yılında başlayan ve 39 bin metrekare alana kurulan projenin yaklaşık 2 ay önce 3. aşaması da tamamlandı. Akköy GES 3'ün de tamamlanması ile 8 bin 480 güneş paneline ulaşıldı. Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali GES 3'ün de tamamlanmasıyla 2 megavatlık gücü yakaladı. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyoruz. Aralıklarla hizmete giren güneş tarlaları ile bugüne kadar 4,1 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi ürettik. Toplam yatırım maliyetinin büyük bir bölümünü bugüne kadar üretilen elektrik enerjisi ile karşıladık. Tamamlanan üç GES ile yıllık toplam üretim hedefimiz 4 milyon kilovatsaat."

Kaynak: AA

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