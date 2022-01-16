Denizli'de güneş enerjisi aküsü çalan 3 şüpheli tutuklandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir siteye ait güneş enerjisi akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karahayıt Mahallesi'nde bulunan bir sitenin güneş enerjisi sistemine ait 43 akünün çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Pamukkale ve Honaz ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda O.Ö. (26), A.Ü. (19), Y.A. (25) ve daha önce sitede ikamet eden O.T. (24) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.