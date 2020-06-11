Denizli'de gölette kaybolan 2 kişi aranıyor
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Denizli'de gölette kaybolan 2 kişi aranıyor

Denizli'de gölette kaybolan 2 kişi aranıyorDENİZLİ'nin Kale ilçesinde gölete giren 2 kişi suda kayboldu.

11.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:53

Denizli'de gölette kaybolan 2 kişi aranıyor

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde gölete giren 2 kişi suda kayboldu. Kayıp kişilerin bulunması için itfaiye su altı timlerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Kayabaş Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Gölete giren kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi, suda kayboldu. Durumun fark edenler jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine, jandarmanın dışında itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye su altı arama ekipleri, gölette çalışma başlattı. Suda kaybolan kişilerin bulunması için aramalar sürüyor.

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DENİZLİ, (DHA) -

Denizli'de gölette kaybolan 2 kişi aranıyor

Kaynak: DHA

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