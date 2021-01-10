Denizli'de gölette boğulan iki genç son yolculuklarına uğurlandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri toprağa verildi.

Yusuf Konar (22) ve Mehmet Erkan'ın (22) cenazeleri, Acıpayam Devlet Hastanesi'nin morgundan yakınlarınca alındı.

Erkan için Yeşilyuva Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Gencin naaşı Yeşilyuva Mezarlığı'na defnedildi.

Konar'ın cenazesi de Alaattin Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Fatih Karagün (23), Ersin Karakaya (24) ve Ali Kılıç (18) ile Mehmet Erkan'ın (22) bulunduğu Yusuf Konar yönetimindeki hafif ticari araç, 8 Ocak akşamı Alaattin Mahallesi'ndeki gölete düşmüştü. Konar, Karagün, Karakaya ve Kılıç, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarmıştı.

Arkadaşı Erkan'ı kurtarmak için yeniden suya giren Konar kaybolmuştu. İki arkadaşın cansız bedenlerine dalgıçlar tarafından ulaşılmıştı.

Gençlerin eğlenmek üzere Alaattin Göleti kıyısına gittikleri öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek