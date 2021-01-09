Denizli'de gölete uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtuldu, 2 kişi aranıyor
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Denizli'de gölete uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtuldu, 2 kişi aranıyor

09.01.2021 03:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 03:35
Denizli'de gölete uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtuldu, 2 kişi aranıyor

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde baraj göletine uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde baraj göletine uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Alaattin Mahallesi yakınlarındaki baraj göletinde yaşandı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, barajın yanında bulunan toprak yolda kontrolden çıkarak gölete uçtu. Suya düşen otomobildeki 3'ü kendi imkanlarıyla karaya çıktı. 2 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan sağ kurtulan 3 kişi, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan mahalle sakinleri de olay yerine akın etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ekipleri, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Denizli'de gölete uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtuldu, 2 kişi aranıyor
Denizli'de gölete uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtuldu, 2 kişi aranıyor
Denizli'de gölete uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtuldu, 2 kişi aranıyor
Denizli'de gölete uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtuldu, 2 kişi aranıyor
Denizli'de gölete uçan otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtuldu, 2 kişi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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