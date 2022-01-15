Denizli'de göl kenarında aranan kişi, Konya'da olduğunu bildirdi

Denizli'nin Güney ilçesinde, son olarak gittiği gölde aranan kayıp kişinin, telefonla aradığı oğluna Konya'da olduğunu söylemesi üzerine arama çalışmalarına son verildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Güney ilçesinde, son olarak gittiği gölde aranan kayıp kişinin, telefonla aradığı oğluna Konya'da olduğunu söylemesi üzerine arama çalışmalarına son verildi.

Koparan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Yeşil (57) dün öğle saatlerinde av tüfeği ve köpeğini yanına alarak Koparan Gölü'ne gitti.

Köpeği eve yalnız dönen Yeşil'e telefonda ulaşamayınca endişelenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye AFAD ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, göl içinde ve çevresindeki çalışmalarda Yeşil'in av tüfeğini, ceketini ve eldivenlerini buldu.

Hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Göl ve çevresindeki çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri de destek verdi.

Başına çuval geçirilip göle atıldığını iddia etti

Arama çalışmaları devam ettiği sırada Halil Yeşil, oğlu Fahri Yeşil'i telefonla arayıp Konya'daki asker arkadaşının yanında bulunduğunu bildirdi.

Halil Yeşil'in, telefonda, göl kenarında başına çuval geçirilip göle atıldığını, yüzerek karşıya geçerek kurtulduğunu, yaşadığı korku nedeniyle Denizli'yi terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine dün başlayan arama çalışmaları sonlandırıldı.