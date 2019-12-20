Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu...

20.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:00

Denizli'de bir ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde bulunan Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 5-D sınıfındaki bazı öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 14 öğrenciyi Denizli Devlet Hastanesine götürdü.

Öğrencilerin, bir velinin hayır amacıyla okula gönderdiği hazır kekten yedikleri öğrenildi. İl Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlükleri yetkilileri de öğrencilerin yediği kek ve içtikleri sudan numune aldı.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin sağlık durumları iyi. Gerekli tedavileri yapıldı, serum verildi." dedi.

Öğrencilerden 3'ünün muayenesi ayakta yapılırken, müşahede altında tutulan diğerleri de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA