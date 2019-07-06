Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki mevlit yemeğine katılan 6'sı çocuk 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin bir yakını için okutturduğu mevlitte, davetlilere tavuk, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Yemekten sonra bazı kişilerde kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Sarayköy Devlet Hastanesine başvuran 6'sı çocuk 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kaynak: AA