Denizli'de gelin arabası kaza yaptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elektrik panosuna çarpan otomobildeki gelin, damat ve sürücü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa-Mediha İncebel çiftinin düğünü için "gelin arabası" olarak süslenen Yunus Emre Eryılmaz'ın kullandığı 20 AKE 66 plakalı otomobil, Sırakapılar Mahallesi'nden Yenişehir istikametine giderken Lozan Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik panosuna çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile gelin ve damat hafif yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Mediha-Mustafa İncebel çifti ayakta tedavi edildi.

Gelin ile damat tedavilerinin ardından düğün salonuna gitti.

Kaynak: AA