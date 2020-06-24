Denizli'de geçen yıl 6 bin 705 kişi öldü
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Denizli'de geçen yıl 6 bin 705 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de geçen yıl 6 bin 705 kişi öldü
24.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:44

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini yayımladı. 2019 yılında Denizli'de ölenlerin sayısı 6 bin 705 kişi oldu.

TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; 2019 yılında Denizli'de ölenlerin sayısı 6 bin 705 kişi oldu. Ölen kişilerin %52,8'i (3 bin 543 kişi) erkek ve %47,2'si (3 bin 162 kişi) kadındır. Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı ise 435 bin 941 kişinin %54,6'sını (238 bin 044 kişi) erkekler, %45,4'ünü (197 bin 897 kişi) kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 6,5

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı Aydın'da 2019 yılında binde 6,5 oldu. Türkiye genelinde ise, kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu. Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van izledi. Denizli ise Samsun ve Erzincan ile birlikte kaba ölüm hızının en yüksek olduğu 35. il oldu.

Bebek ölüm hızı binde 8,4

Bebek ölümü canlı doğum olayı gerçekleştikten sonraki bir yıl içerisinde meydana gelen ölümleri ifade etmektedir. Belli bir yıl içinde her bin canlı doğum basına düsen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı 2019 yılında Denizli'de binde 8,4'tür. Bu değerle Denizli bebek ölüm hızının en yüksek olduğu 43. il oldu. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 16,2 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 15,3 ile Şanlıurfa ve binde 14,2 ile Kırşehir izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,0 ile Karabük oldu. Bu ili binde 4,7 ile Giresun, binde 4,8 ile Bartın izledi. Türkiye genelinde ise bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu.

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölüm nedenleri incelendiğinde, Denizli'de 2019 yılında %47,0 (3 bin 151 kişi) ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,7 (bin 54 kişi) ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,9 (864 kişi) ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Bunun yanı sıra ölümlerin %4,5'i (302 kişi) sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, %2,9'u (196 kişi) endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, %4,5'i (299 kişi) dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve %9,3'ü (623 kişi) diğer nedenlerden dolayı gerçekleşti. Ölümlerin %3,2'sinin (216 kişi) nedeni bilinemiyor.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu 2. il Denizli oldu

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %47,2 ile Aydın oldu. Bu ili %47,0 ile Denizli, %46,2 ile Kırıkkale, %44,2 ile Çanakkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %24,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %27,6 ile Van, %28,8 ile Kayseri, %29,7 ile Şırnak ve Ağrı izledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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