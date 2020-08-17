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Denizli'de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Temmuz 2020 verilerine göre, Denizli'de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı.

Denizli'de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı
17.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Temmuz 2020 verilerine göre, Denizli'de geçen ay 2 bin 819 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Denizli ilinde konut satışları yüzde 131,8 arttı. Denizli'de konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 131,8 oranında artarak 2 bin 819 oldu. Bu satışların 820'si ilk satış, bin 999'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 22. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar arttı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 762,8 oranında artış göstererek bin 786 oldu. Bin 786 ipotekli satışın 548'i ilk satış, bin 238'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 130 bin 721 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 57 olurken, bu oran Denizli ili için yüzde 63,4 olarak gerçekleşti.

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında artış göstererek bin 33 oldu. Bu satışların 272'si ilk satış, 761'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 98 bin 636 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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