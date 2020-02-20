Denizli'de gasp ve hırsızlık zanlısı 4 kişi, tutuklandı
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Denizli'de gasp ve hırsızlık zanlısı 4 kişi, tutuklandı

Denizli'de gasp ve hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.

20.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:34
Denizli'de gasp ve hırsızlık zanlısı 4 kişi, tutuklandı

'de gasp ve hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte gasp ve hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlardan şüphelilerin Suriye uyruklu 4 kişi olduğunu belirledi.


Pamukkale ve Merkezefendi ilçesindeki 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A, O.E, A.U ile Y.A. gözaltına alındı.


Polisteki ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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