Denizli'de fuhuş ve kumar operasyonunda 11 kişiye idari işlem
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Denizli'de fuhuş ve kumar operasyonunda 11 kişiye idari işlem

Denizli'de fuhuş ve kumar operasyonunda 11 kişiye idari işlem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada tedbirler kapsamında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 607 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada tedbirler kapsamında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 607 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişiye korona virüs tedbirlerince işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 19 ile 25 Nisan 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 607 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 9 şüpheliye 12 bin 24 TL, 2 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlen uygulandı. Bir adreste meydana gelen fuhuş olayında 2 şüpheliye bin 720 TL yaptırım cezası uygulanarak diğer 2 şüpheliye ise idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 36 kişiye 31 bin TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 178 işyeri denetlendi. Denetimlerde 789 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 1 kişinin maske takmadığı için 900 TL, sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 35 kişiye ise 30 bin 100 TL toplam 31 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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