Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

02.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:00
Denizli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir apartta fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adresi izlemeye alan ekipler düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi yakaladı. Bu kişilere 7 bin 740 lira ceza uygulandı.

Apart yetkilisine de mevzuata uymadığı gerekçesiyle 9 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramalarda cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 kadın ise çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhuş, fuhşa teşvik veya yer temin etme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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