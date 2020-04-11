Denizli'de fuhuş operasyonunda 8 şüpheliye para cezası Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheliye para cezası verildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheliye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir adreste "masaj salonu" adı altında fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu fuhuş yapıldığı belirlenen adreste 8 şüpheliye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA