Denizli'de fuhuş operasyonunda 5 kadın yakalandı
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Denizli'de fuhuş operasyonunda 5 kadın yakalandı

11.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:34
Denizli'de fuhuş operasyonunda 5 kadın yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kadından 1'i tutuklandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kadından 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kadın yakalandı.

"Fuhuş, fuhşa teşvik ve yer temin etme" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen A.U. tutuklandı.

Yabancı uyruklu 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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