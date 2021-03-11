Denizli'de fuhuş operasyonunda 5 kadın yakalandı
11.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:34
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kadından 1'i tutuklandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kadından 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 kadın yakalandı.
"Fuhuş, fuhşa teşvik ve yer temin etme" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen A.U. tutuklandı.
Yabancı uyruklu 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek