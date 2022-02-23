Denizli'de fuhuş operasyonunda 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışma sonucu belirlenen 3 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, haklarında işlem yapılan 4 kadın arasındaki bir yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Acıpayam, Denizli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title