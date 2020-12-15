Denizli'de fuhuş olayına karışan 2 kişiye ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 771 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 771 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 7 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 771 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında fuhuş olaylarına karışan 2 şahsa bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 73 şahsa 202 bin 950 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 267 işyeri denetlendi. Denetimlerde 626 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 17 şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 53 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 12 şahsa maske takmamaktan 10 bin 800 TL, 44 şahsa ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 138 bin 600 TL olmak üzere toplamda 202 bin 950 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı