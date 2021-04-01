Fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'nin Çivril ilçesinde, fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocayaka Mahallesi'nde yaşayan H.O. ile A.C'nin fuhşa aracılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Zanlılar, ikametlerinde gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelilerin fuhşa zorladığı öne sürülen 3 kadının ifadeleri alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.O. tutuklandı, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu