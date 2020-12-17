Denizli'de freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizli'de freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara çarptı

17.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:32
Denizli'de freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara çarptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken freni boşalan otobüs, araçlara çarparak durabildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken freni boşalan otobüs, araçlara çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait 20 S 0780 plakalı servis otobüsü, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1260 Sokak'ta park halindeyken freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti.

Cadde boyunca yaklaşık 700 metre giden otobüs, park halindeki araçlarla, kaldırımdaki ağaç ve elektrik direğine çarparak durdu. Otobüsün çarptığı 5 araçta hasar meydana geldi.

Otobüsün park halindeki kamyonete çarpma anı ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Kamil Şanverdi, gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Otobüs, yukarıda iki araca çarpmış, burada da üç araca, direğe ve ağaçlara çarpmış. Önce bir gümbürtü oldu, sonra daha kuvvetli ses geldi. Yol kenarındaki aracı alıp sürüklemiş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Ezgi Mola Haluk Levent Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Çağdaş Atan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara çarptı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:46:01. #1.14#
title