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Denizli'de fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ekiplerce kurulan fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ekiplerce kurulan fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitlilik takibi çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapan yerleştiriyor. İklim koşullarına göre fotokapanların konumları zaman zaman değiştiriliyor.

Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın çeşitli noktalarına ekiplerce yem bırakıldı. Bölgeye yerleştirilen fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkilileri, yemleme çalışmasının başarıya ulaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi. ???????

Denizli'de fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı

Denizli'de fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı

Denizli'de fotokapanlar yaban hayatını kayıt altına aldı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Denizli, Akdağ, Güncel, Haberler

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