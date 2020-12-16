Denizli'de foseptik çukurunda 3 kişinin ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
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Denizli'de foseptik çukurunda 3 kişinin ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

16.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:01
Denizli'de foseptik çukurunda 3 kişinin ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir inşaatta 3 işçinin, foseptik çukurundaki pompa motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir inşaatta 3 işçinin, foseptik çukurundaki pompa motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı.

Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şantiye şefi H.Y. ile inşaatın sahibi A.E'nin işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, hastaneye kaldırılan Suriyeli işçiler Abdurrezzak Beşar (22), Ahmed Abdullah (34) ve Eyyub Babadi (35) taburcu edildi.

Gazdan etkilenen işçilerden Furkan Pesin (17) ve Turgay Yıldırım'ın (25) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu inşaatının bahçesindeki foseptik çukurunda, pompa motorunun egzoz gazından etkilenen işçilerden 3'ü ölmüş, 5'i hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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