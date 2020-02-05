Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2)
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2) - Haber

Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2)

DEV ÇATI CADDEYE UÇTUDenizli'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu.

05.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:44
Denizli'de fırtına: 2 kişi yaralandı (2)

DEV ÇATI CADDEYE UÇTU

'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden 'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu. Çift şeritli caddeyi kaplayan dev çatı nedeniyle 5 araç zarar gördü ve ulaşım durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Öte yandan çatının caddeye uçma anı, bir iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, çatının caddeye uçması ve kaldırımdaki insanların panikle kaçışmaları yer alıyor.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler