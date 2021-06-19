Denizli'de firari hükümlü, saklandığı kiraz bahçesinde yakalandı
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Denizli'de firari hükümlü, saklandığı kiraz bahçesinde yakalandı

Denizli'de firari hükümlü, saklandığı kiraz bahçesinde yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Honaz ilçesinde hakkında yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıl önce cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlü, kiraz bahçesinde saklanırken yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde hakkında yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir yıl önce cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlü, kiraz bahçesinde saklanırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl önce cezaevinden firar ettiği belirlenen A.Y'nin (19) ilçedeki bir kiraz bahçesinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla kiraz bahçesinde yakalandı. A.Y. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

A.Y. hakkında Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'da karıştığı hırsızlık ve yağma suçlarından 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Denizli'de firari hükümlü, saklandığı kiraz bahçesinde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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