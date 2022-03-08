Denizli'de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Denizli'de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 1'i kadın 8 hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 1'i kadın 8 hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 1'i kadın 8 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Sorgularının ardından işlemleri için adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Denizli, Terör, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title