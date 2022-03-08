Denizli'de firari 8 FETÖ üyesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 1'i kadın 8 hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 1'i kadın 8 hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 1'i kadın 8 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Sorgularının ardından işlemleri için adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa