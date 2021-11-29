Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de haklarında FETÖ üyeliği suçlamasıyla hapis cezası kararları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de haklarında FETÖ üyeliği suçlamasıyla hapis cezası kararları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan iki hükümlünün kent merkezindeki bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası kararları bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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