Denizli'de firari 10 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
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Denizli'de firari 10 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Denizli'de firari 10 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'mütevelli ve özel eğitim yapılanması'nda bulundukları tespit edilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi, yakalandı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin 'mütevelli ve özel eğitim yapılanması'nda bulundukları tespit edilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi, yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen hükümlüler, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. FETÖ/PDY'nin 'mütevelli ve özel eğitim yapılanması' içinde oldukları tespit edilen ve 1'er yıl 13'er ay ile 7'şer yıl 6'şar ay arasında hapis cezasıyla aranan 10 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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