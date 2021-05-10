Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı
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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı

Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezaları bulunan B.C. ve D.E'nin saklandıkları adresi belirledi.

Örgüte ait hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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