Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 2 eski askeri öğrenci ve eski polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son dakika haber... Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında karar çıktı
Bingöl'de şehit ağabeyi ve şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
Son dakika haberi... FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis...