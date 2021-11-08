Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 2 eski askeri öğrenci ve eski polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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