Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, beş ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 eski emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 eski askeri personel olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. ???????

???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Denizli, Mahrem, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title