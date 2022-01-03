Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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