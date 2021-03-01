Denizli'de FETÖ'ye yeniden yapılanma operasyonu; 6 kişi tutuklandı
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Denizli'de FETÖ'ye yeniden yapılanma operasyonu; 6 kişi tutuklandı

01.03.2021 18:48 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:52
Denizli'de FETÖ'ye yeniden yapılanma operasyonu; 6 kişi tutuklandı

DENİZLİ'de, FETÖnün yeniden yapılanması için çalışması yürüttüğü ve para toplayıp örgüt mensuplarına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de, FETÖnün yeniden yapılanması için çalışması yürüttüğü ve para toplayıp örgüt mensuplarına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, dün örgütün yeniden yapılanması kapsamında deşifre olmuş örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütten kopmaları önlemeye çalıştıkları, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle aranan örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yer temin etmek, örgüt adına para toplamak ve sohbet toplantıları düzenleyerek örgütün dağılan kadrolarını tekrar bir araya getirmek çabası içerisinde oldukları ve tutuklu olarak yargılamaları devam eden örgüt mensuplarının yakınlarına maddi yardım yapmak istedikleri belirlenen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere ayrı ayrı zarflara konulmuş 7 bin 500 lira ele geçirildi.

Polisteki, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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