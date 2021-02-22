Denizli'de FETÖ'ye 5 tutuklama
22.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:34
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
- Denizli
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, dün operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT