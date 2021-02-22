Denizli'de FETÖ'ye 5 tutuklama
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Denizli'de FETÖ'ye 5 tutuklama

22.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:34
Denizli'de FETÖ'ye 5 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, dün operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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