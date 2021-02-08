Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama
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Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

08.02.2021 17:48 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:51
Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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