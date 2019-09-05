05.09.2019 12:52

Denizli'de FETÖ'ye 3 gözaltı

Denizli'de, FETÖPYD'ye yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün (çarşamba), Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarının kaldığı tespit edilen hücre evlerine operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda, V.Ş., H.D. ve M.K. adlı 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların haklarında yakalama kararının bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. Hücre evlerinde yapılan aramada ise, 5 bin 400 dolar, 1735 lira, 200 Euro ve 2 sahte kimlik ele geçirildiği kaydedildi. Bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlılardan V.Ş.'nin, örgütte üst düzey yönetici olduğu belirtildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA