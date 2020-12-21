Denizli'de FETÖ'ye 2 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince, cumartesi günü, kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT