Denizli'de FETÖ'ye 2 tutuklama
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Denizli'de FETÖ'ye 2 tutuklama

21.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:42
Denizli'de FETÖ'ye 2 tutuklama

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince, cumartesi günü, kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:45:12. #1.15#
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