Denizli'de FETÖ'ye 1 tutuklama

17.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:56

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA