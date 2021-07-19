Denizli'de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı
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Denizli'de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Denizli'de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Kentte düzenlenen bir diğer operasyonda da örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla aranan 1 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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